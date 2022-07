Confira vagas de estágio e trabalho em Salvador para esta quarta-feira (13)

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece 31 vagas de emprego para esta quarta-feira (13). Os candidatos devem acessar o site www.agendamentosemdec.salvador.ba.gov.br para agendar o atendimento a partir das 17h30.

Em caso de deficiência visual, os candidatos deverão entrar em contato pelo número (71) 3202-2005 para o agendamento. O atendimento está sendo realizado de forma híbrida, ou seja, presencialmente e remotamente, via WhatsApp – a escolha é feita no momento do agendamento.

VAGAS:

Analista de suporte de informática

Ensino superior completo ou cursando Sistema da Informação ou áreas afins, seis meses de experiência, conhecimento em gerenciamento, implantação e analise de redes, disponibilidade para residir em Imbassaí.

Salário R$2.646,28 + benefícios

1 vaga

Cozinheiro de restaurante

Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário a combinar + benefícios

1 vaga

Engenheiro ambiental (estágio)

Ensino superior incompleto em Engenharia Ambiental (estar cursando entre 4º e o 6º semestre, ter conhecimento em Informática.

Bolsa: R$827,48 + benefícios

2 vagas

Recepcionista Atendente

Ensino médio completo, seis meses de experiência, conhecimento do pacote Office.

Salário R$1.298,42 + benefícios

1 vaga

Vigia (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, ter disponibilidade para trabalhar em sistema de escala 12 x 36.

Salário R$1.218,26 + benefícios

1 vaga

Vigilante (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, ter disponibilidade para trabalhar em sistema de escala 12 x 36.

Salário R$1.268,74 + benefícios

1 vaga

Maqueiro (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário R$1.215,82 + benefícios

5 vagas

Auxiliar administrativo (estágio)

Ensino médio incompleto (estar cursando a partir do 1º ano à noite), sem experiência, imprescindível conhecimento em Informática, vaga exclusiva para moradores dos bairros: Nazaré, Politeama, Dois de Julho, Barris, Barroquinha, Campo da Polvora e Campo Grande.

Bolsa: R$450,00 + benefícios

1 vaga

Representante comercial

Ensino médio completo, seis meses de experiência, imprescindível ter moto ou carro, CNH A ou B, disponibilidade para viajar, conforme nova Lei trabalhista a forma de contratação será no regime MEI (microempreendedor individual).

Salário a combinar + benefícios

3 vagas

Operador de telemarketing (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Ensino médio completo, três meses de experiência, imprescindível conhecimento em Informática.

Salário a combinar + benefícios

1 vaga

Moleiro

Ensino fundamental incompleto, seis meses de experiência.

Salário R$1.500,00 + benefícios

3 vagas

Auxiliar administrativo (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Ensino médio completo, seis meses de experiência, imprescindível ter conhecimento em Excel.

Salário a combinar + benefícios

1 vaga

Auxiliar de limpeza (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Ensino médio completo, três meses de experiência.

Salário R$1.212,00 + benefícios

1 vaga

Técnico de suporte de rede de computadores pleno

Ensino superior incompleto (estar cursando a partir do 4º semestre à noite), seis meses de experiência, ter experiência com manutenção de rede de computadores e segurança da informação.

Salário R$1.757,60 + benefícios

1 vaga

Motorista de van (vaga exclusiva do programa Simm Mulher)

Ensino médio completo, seis meses de experiência, requisitos imprescindíveis: CNH D, curso atualizado de Condutor de Passageiros, Noções de Mecânica Básica e Vivência com Fretamento será um diferencial.

Salário a combinar + benefícios

3 vagas

Auxiliar administrativo (vaga de estágio exclusiva do programa Simm Mulher)

Ensino médio incompleto (cursando a partir do 2º ano à noite), sem experiência, requisitos imprescindíveis: ter conhecimento em pacote Office, vaga zoneada para os bairros: Tancredo Neves, Engomadeira, Cabula, Barros Reis e Pirajá.

Bolsa a combinar + benefícios

1 vaga

Técnico de suporte de rede de computadores júnior

Ensino superior incompleto (estar cursando a partir do 2º semestre a noite), seis meses de experiência, ter conhecimento com manutenção de rede de computadores e segurança da informação.

Salário R$1.502,23 + benefícios

1 vaga

Técnico em acessório automotivo

Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, imprescindível ter CNH A e moto, conforme nova lei trabalhista a forma de contratação será no Regime MEI.

Salário a combinar + benefícios

2 vagas

Mecânico a diesel

Ensino médio completo, seis meses de experiência no conserto de equipamentos pesados (guindaste, carretas e caminhão munck), imprescindível CNH B, curso técnico na área, ter conhecimento em mecânica, hidraúlica e pneumática.

Salário a combinar + benefícios

2 vagas