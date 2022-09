Confirma na ‘A Fazenda 14’, Kerline surge com mini saia e coxas volumosas impressionam

A ‘Fazenda’ mal começou e já está rendendo bons momentos. Nesta terça-feira(13), a nova fazendeira, Kerline Cardoso, compartilhou com seus seguidores a roupa selecionada para entrar na sede do programa.

A loira chegou com tudo, ela escolheu uma mini saia, com uma abertura na lateral super sensual e destacando suas coxas volumosas. Além disso, usou um top com um decote que evidenciou seus seios turbinados.

“Veio muito aí! Ontem aconteceu a pré-estreia de #AFazenda14 e esse foi o look que a Ker usou na tão aguardada entrada na sede. Que comece o jogo! #TeamKerline”, escreveu a equipe da ex-BBB na legenda.

Nos comentários, a galera elogiou a boa forma da gata. “Amando essa versão sua mais forte e preparada! ”, comentou um fã. “Ker, que linda me apaixonei ”, disse outra. “O corpão está em dia”, afirmou outra internauta.

Kerline é confirmada na ‘A Fazenda’ Na última quinta-feira(8), a ex-BBB, Kerline Cardoso, foi uma das confirmadas para a nova edição da ‘A Fazenda‘. A influenciadora participou do ‘Big Brother Brasil 21‘ e foi a primeira eliminada do programa.

A estreia do reality acontece nesta terça-feira(13) e 20 peões já estão confinados. São eles: Deolane Bezerra, Pétala Barros, Bruno Tálamo, Ingrid Ohara, Thomaz Costa, Ruivinha de Marte, Ellen Cardoso, Bárbara Borges, Tiago Ramos, Rosiane Pinheiro, Vini Buttel, Kerline Cardoso, Tati Zaqui, Lucas Santos, Deborah Albuquerque, Shayan, Pelé Miliflows, Alex Gallete, André Marinho e Iran Malfitano.

Além disso, contando com uma nova dinâmica, o paiol, teremos mais cinco nomes disputando uma vaga na sede principal: Bia Miranda, André Santos, Cláudia Baronesa, MC Créu, e Suzi Sassaki.

