Confirmada pela prefeitura, Micareta de Feira acontecerá entre os dias 15 e 18 de setembro

A prefeitura de Feira de Santana confirmou a realização da tradicional Micareta neste ano de 2022. O evento ficou suspendo desde 2020, em função da pandemia da covid-19. A folia está prevista para acontecer entre os dias 15 e 18 de setembro.

A data foi definida após reuniões com entidades do setor, como grupos culturais de samba, afro e afoxé, além da CDL, Associação Comercial, dirigentes de blocos, camarotes e imprensa.

De acordo com Jairo Carneiro Filho, secretário municipal da Cultura, “a data sugerida nestes encontros foi encaminhada ao prefeito Colbert Filho que avaliou e definiu essa a retomada da festa, a maior Micareta do Brasil”. O gestor acrescentou que o órgão municipal já iniciou o contato com artistas para a montagem da grade.