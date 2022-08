Confirmado: Imagine Dragons desembarca no Brasil em outubro

A turnê do Imagine Dragons no Brasil foi anunciada na última quinta-feira (4/8). Para divulgar o disco mais recente, a banda desembarca com a Mercury World Tour por aqui e leva as apresentações para Curitiba, São Paulo e Rio de Janeiro.

Já anota aí: a performance em Curitiba acontece no dia 25 de outubro, na Pedreira Paulo Leminski. Já em São Paulo, é no dia 27, no Allianz Parque. Encerrando a passagem por aqui, os cariocas recebem o grupo no dia 29, na Área Externa da Jeunesse Arena.

