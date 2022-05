Confronto entre torcedores de Roma e Feyenoord e polícia albanesa fere 30

Confrontos entre torcedores da Roma e do Feyenoord e a polícia deixaram pelo menos 30 pessoas feridas em Tirana, capital da Albânia, que recebe a final da Conference League nesta quarta-feira (25). A equipe italiana e a turca entrarão em campo a partir das 16h (horário de Brasília), para a decisão.

Segundo o balanço mais recente divulgado pelas autoridades locais, cerca de 20 agentes se feriram durante as confusões. Além deles, três italianos, quatro holandeses e três albaneses também estão entre os feridos.

Alguns indivíduos precisaram ser hospitalizados, mas todos já receberam alta. O policial que havia sido ferido gravemente respondeu bem aos tratamentos e também voltou para casa.

Barras de ferro e facas

As autoridades de Tirana comunicaram que 51 torcedores da Roma envolvidos nas confusões foram repatriados nessa terça-feira (24). Vários deles participaram da briga que ocorreu em uma área próxima à sede da polícia, a cerca de 10 minutos a pé da Arena Kombetare, onde será disputada a final da Conference League.

No total, 60 pessoas foram detidas pela polícia albanesa ao longo da noite, sendo que 48 deles são de nacionalidade italiana. As forças de ordem apreenderam com eles uma grande variedade de objetos que foram usados nos confrontos, como barras de ferro, facas e macacos.