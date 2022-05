Confrontos antes de Eintracht x West Ham têm dois feridos e 30 detidos

A polícia de Frankfurt prendeu 30 torcedores do Eintracht e do West Ham, nesta quinta-feira (5), devido a tumultos que deixaram dois feridos, algumas horas antes da partida de volta pelas semifinais da Liga Europa entre os dois clubes.

Dois torcedores da equipe londrina ficaram inconscientes e foram hospitalizados, disse a polícia, em um comunicado.

As forças policiais dispersaram um grupo de cerca de 800 visitantes ingleses no bairro da estação de trem de Frankfurt, onde “torcedores das duas equipes buscavam confronto”.

Após a vitória do Eintracht por 2 a 1 na partida de ida em Londres, esperava-se cerca de 5.000 torcedores britânicos na capital financeira alemã. Para este jogo, a polícia de Frankfurt preparou um dispositivo reforçado.

Na noite de terça para quarta-feira, um grupo de torcedores do West Ham foi atacado em um bar de Frankfurt por um grupo de 15 a 20 homens, com as cores do Eintracht e de rosto coberto. Um britânico de 34 anos foi levado para o hospital após o ataque, com ferimentos leves.

Os agressores fugiram quando a polícia chegou. Nenhum deles foi detido até o momento.

Na terça-feira, dois britânicos foram atacados por seis homens também identificados como torcedores do Eintracht, que depois foram presos.

No jogo de ida, dois jornalistas alemães foram agredidos por torcedores do West Ham dentro do Estádio Olímpico de Londres.