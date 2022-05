Confusão: irmão de Matip e família são atingidos por gás lacrimogêneo

A confusão generalizada na entrada do Stade de France para a final da Champions League entre Liverpool e Real Madrid afetou até mesmo familiares dos jogadores envolvidos na partida. Marvin Matip, irmão do zagueiro Joel Matip, do time inglês, teve que se refugiar em um restaurante com a família para após serem atingidos por gás lacrimogêneo. A informação é da Sky Sports.

A esposa do irmão do jogador dos Reds está grávida. O casal tentava entrar no estádio para assistir à decisão, mas acabou impedido devido à confusão que tomou conta dos arredores da arena onde a final é realizada. A decisão começou com atraso após torcedores invadirem o estádio. Vídeos de torcedores invadindo o Stade de France viralizaram nas redes sociais.

Fans appeared to climb into the Champions League final and avoid security. (via @dec11mcc) pic.twitter.com/5iuFcF1CQN — ESPN FC (@ESPNFC) May 28, 2022

Liverpool e Real Madrid decidem a competição continental novamente após o título dos espanhóis sobre os ingleses em 2017/18.

