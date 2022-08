Idealizada para elevar o espírito e movimentar a leveza do corpo, a Pousada Inácia, na Chapada dos Veadeiros, tornou-se a queridinha dos famosos. Com uma atmosfera idílica que se expõe num dos lugares mais místicos e mágicos do Brasil, o espaço é a nova sensação dos ricos e famosos.

O local já recebeu Fátima Bernades, Preta Gil, Ísis Valverde, Thaynara OG, Nana Rude, Paola Carosella, Rainer Cadete, Mari Gonzales e Jonas, Erasmo, Rodrigo Simas, Isabella Santini, Rafa Kaliman e o cantor Silva. Até um clipe da banda Capital Inicial já foi gravado por lá.

Cheia de obras de de arte e móveis de antiquários que se misturam também com as atualidades, os pacotes para a pousada para o dia dos pais não sai por menos do que R$ 4 mil reais. O réveillon no local, por exemplo, já é vendido por R$ 14 mil para uma estadia de 4 noites.

Fique por dentro! Para ficar por dentro de tudo sobre o universo dos famosos e do entretenimento siga @leodias no Instagram.

Agora também estamos no Telegram! Clique aqui e receba todas as notícias e conteúdos exclusivos em primeira mão.

O post Conheça a pousada na Chapada do Veadeiros que é sensação entre famosos apareceu primeiro em Metrópoles.