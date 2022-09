Conheça Alisha Lehmann, jogadora envolvida em treta com Milton Neves e Douglas Luiz

Nesta terça-feira (27) o volante da seleção brasileira Douglas Luiz rebateu o jornalista Milton Neves após o apresentador compartilhar um vídeo sobre Alisha Lehmann, atacante do time feminino do Aston Villa e namorada de Douglas. A discussão começou pelo teor machista da publicação, como apontou o jogador.

O vídeo mostra Alisha comemorando um gol pelo time inglês e, ao fim dele, aparece a frase “qual o número estava na camisa dela?”, insinuando que o público só prestaria atenção no corpo da atleta, e não em sua comemoração com as companheiras.

“Você já velho, anos no futebol, e posta um vídeo que não respeita o futebol feminino e nem a própria jogadora, que ainda por cima é minha namorada. Não aprendeu o que é respeito, é sacanagem!”, escreveu o Douglas para o apresentador.

Apesar de muitos usuários do Twitter não saberem quem é a jogadora que foi alvo da publicação, Alisha Lehmann é uma jovem atacante da seleção da suíça e é tratada como promessa do futebol feminino europeu. Aos 23 anos, Alisha se transferiu para o Aston Villa em junho de 2021 após passagens pelo West Ham e Everton, também da Inglaterra. Sua estreia pela Suíça foi em 2017, quando tinha apenas 18 anos.

Apesar de ser uma das referências técnicas da seleção, Alisha recusou a convocação para participar da Eurocopa Feminina, que aconteceu entre junho e julho deste ano, alegando problemas pessoais. A Suíça foi eliminada na primeira fase no grupo contra Suécia, Holanda e Portugal.

Pelo seu país a atacante já tem 20 jogos disputados e quatro gols marcados. Na última temporada ela também anotou quatro gols pelo Aston Villa em 23 partidas. Já neste ano, a camisa 7 anotou o seu primeiro na estreia da Campeonato Inglês Feminino, na vitória por 4×3 contra o Manchester City. Foi nessa comemoração que o vídeo compartilhado por Milton Neves viralizou.

Vida fora dos gramados

Além de chamar a atenção pelo ótimo desempenho em campo, Alisha Lehmann já atraiu olhares para sua carreira por conta de um antigo relacionamento amoroso. Em 2019, quando ainda atuava pelo West Ham, que é da cidade de Londres, a atacante assumiu um namoro com Ramona Bachmann, atacante suíça que atuava pelo Chelsea, também da capital inglesa.

Apesar do relacionamento, as duas eram rivais dentro de campo e chegaram a se enfrentar mais de uma vez pelo Campeonato Inglês Feminino, o que virou tema do documentário Britain’s Youngest Football Boss, uma série temática sobre o futebol inglês.

Alisha e Ramona terminaram o namoro em março de 2021 (Foto: Reprodução/Twitter)

O relacionamento chegou ao fim em março de 2021, poucos meses antes de Alisha se transferir para o Aston Villa e conhecer Douglas Luiz, seu atual namorado.

O casal assumiu publicamente o namoro no começo de 2022 e o meia brasileiro trouxe a jogadora para conhecer o Brasil em junho deste ano. Além de visitar o Maracanã e assistir o jogo entre Vasco e Cruzeiro – com direito a camisa oficial do clube carioca, onde Douglas foi revelado – a suíça visitou a comunidade da Nova Holanda, no Complexo da Maré, região onde Douglas Luiz foi criado no Rio.

Sucesso nas redes

Qualquer pessoa que acesse o perfil do Instagram de Alisha não irá notar nada fora do padrão para um atleta de futebol. Foto nos treinos, vídeos de lances nas partidas e alguns posts sobre a vida pessoal. Mas a atacante suíça se destaca pelo grande número de seguidores na rede: são quase 8,5 milhões de seguidores.

Se comparar com os perfis de grandes nomes do futebol feminino, o número fica ainda mais relevante. Melhor jogadora do mundo seis vezes, Marta tem 2,5 milhões de seguidores no Instagram. Já Megan Rapnoe, ícone da seleção dos EUA, tem 2,2 milhões, enquanto Alexia Putellas, atacante espanhola e atual melhor jogadora do mundo, soma 2 milhões de seguidores.