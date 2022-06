Conheça Alisha, namorada de Douglas Luiz que conheceu favela no RJ

Desde que terminou os campeonatos europeus, Douglas Luiz está passando as férias no Brasil. Fora das recentes convocações do técnico Tite, o jogador está no Rio de Janeiro com a namorada Alisha Lehmann. Os dois compartilham diversos cliques na cidade maravilhosa, desde passeios de barco até um rolê na favela Nova Holanda, no Complexo da Maré.

Na cidade brasileira, Alisha já mostrou certo entrosamento com os amigos de Douglas e está acompanhando o namorado por todos os cantos. Ela se mostrou bem à vontade, por exemplo, em uma mesa de bar com o companheiro.



A jovem, de 23 anos, também é jogadora de futebol e atua no mesmo time que Douglas: o Aston Villa, da Inglaterra.

Suíça, Alisha começou a sua carreira no Young Boys, de seu país natal, e foi negociada com o West Ham. Depois, ela passou pelo Everton, por empréstimo, antes de ser contratada pelos The Villains.

E foi no clube de Birmingham, na temporada 2020/21, que os dois se conheceram. Alisha, desde 2015, defende a seleção suíça. Em um primeiro momento nas categorias de base e, hoje, no time principal. Com o selecionado nacional, a jovem jogou a Euro Feminina sub-19, em 2018, e esteve nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2023.

No classificatório para a competição mais importante do mundo, a Suíça está em segundo no grupo H, atrás da Itália. Separadas por dois pontos, as equipes voltam à campo em setembro deste ano. Vale lembrar que somente o primeiro colocado garante vaga direta. Ou seja, caso termine desta maneira, Alisha e suas companheiras ainda vão precisar passar por uma segunda fase.

