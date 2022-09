Conheça dois peões que estarão no Paiol de A Fazenda 14

A estreia oficial de A Fazenda 14 acontece no dia 13 de setembro mas o Paiol com quatro famosos será apresentado ao grande público um dia antes, nesta segunda-feira (12/9), e a coluna LeoDias já descobriu dois dos quatro que disputarão uma vaga para entrar no elenco oficial do reality rural.

São eles: Cláudia Castanheira, de 48 anos, a mãe de MC Gui, mais conhecida como Baronesa, que participou da última edição do Power Couple Brasil e André Santos, de 39 anos, jogador de futebol que já passou pelos clubes Corinthians e Flamengo como lateral esquerdo e defendeu o Brasil durante a Seleção Brasileira em dois duelos das Eliminatórias da Copa do Mundo em 2009.

Neste ano, ao contrário de A Fazenda 13, o Paiol não terá patrocínio do aplicativo Tik Tok e a produção da atração da Record TV decidiu confinar quatro famosos aleatórios em uma espécie de puxadinho para que o público de casa escolhesse apenas um deles para virar um peão oficialmente.

A coluna LeoDias irá divulgar até a grande estreia quais são os demais que farão parte desta dinâmica. Não percam!

