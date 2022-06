Conheça Key Alves, nova musa do vôlei que é fenômeno na internet

Considerada uma promessa no time do Osasco, a líbero Key Alves tem feito sucesso também fora das quadras. Nos últimos dias, a brasileira se tornou a jogadora de vôlei com mais seguidores no Instagram no mundo.

Ao todo, Key conta com 2,2 milhões de fãs. Ela desbancou jogadoras mais conhecidas, como Jaqueline e Rosamaria, que fazem parte da Seleção Brasileira.

Aos 22 anos, a nova musa do vôlei é apontada como revelação no esporte. Apesar de estar dando os primeiros passos na carreira, ela conquistou títulos e premiações individuais nas seleções de base, como o posto de campeã e melhor líbero do Sul-Americano sub-18, disputado em 2018, em Lima.

Key garante que o foco está em evoluir no vôlei para alcançar uma vaga na Seleção, mas não esconde a felicidade pelos números conquistados nas redes sociais.

“Eu sempre esperei muito atrair gente do mundo todo. Desde novinha, sempre falei para meus pais que eu seria conhecida mundialmente. Eu e minha irmã fizemos parte disso. Hoje, sou a jogadora mais seguida no mundo, superando nomes como Jaqueline e Rosamaria, que são lindas e fazem um trabalho perfeito nas redes sociais”, iniciou ela durante entrevista ao Globo Esporte.

“Eu não sei, acho que foi um pouco do meu carisma, da minha humildade. Não foi só um rostinho bonito, não foi só meu talento no vôlei. Sou muito carismática com meus fãs, dou toda a atenção. E sempre gostei disso, de aparecer, de fazer fotos, de trabalhar com marketing. Então, acho que isso também é o segredo para atingir a marca que eu atingi hoje”, completou.

Juntando todas as redes sociais, Key Alves conta com 3,5 milhões de seguidores. Além das brasileiras, ela superou a turca Zehra Günes, que ocupa o segundo lugar no Instagram, com 2,1 milhões.

Além de atuar como jogadora, ela também é modelo e tem uma equipe que cuida da gestão da carreira. A irmã Keyt é uma das responsáveis pela produção de conteúdo.

Perfil no Onlyfans

Uma forma encontrada pela jogadora para monetizar a carreira nas redes sociais foi criar um perfil no site adulto Onlyfans, no qual os seguidores pagam para receber conteúdo exclusivo.

Apesar da rede social estar associada a fotos e vídeos sensuais, ela garante que os seguidores não encontrarão nudez no seu perfil.

“Acho que é uma plataforma que já não é vista com maus olhares. Muitas jogadoras de vôlei têm, muitas americanas. É uma forma de ganhar um dinheiro extra. As fotos que eu publico são totalmente voltadas para ensaios profissionais. Não tem nudez, nada disso”, explicou.