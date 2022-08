Conheça Key Alves, polêmica jogadora de vôlei que posta fotos sensuais: “Instagram não censurou”

Jogadora e modelo! Key Alves, que nas últimas semanas tem se tonado um dos assuntos mais comentados nas redes sociais, é uma jogadora de vôlei que também é modelo, ou seja, ela resolveu lucrar um pouco mais com uma conta do ‘OnlyFans’, uma plataforma de conteúdo adulto por assinatura.

Durante entrevista cedida ao Globo Esporte, Key disse que, mesmo fazendo sucesso na plataforma, o vôlei sempre será a sua prioridade: “Vôlei sempre será minha prioridade. E é por isso que hoje eu consigo tudo. Minha imagem não é de uma blogueira, uma influenciadora. Minha imagem é de uma jogadora de voleibol”.

“O que eu faço à parte é à parte. Hoje, quem entra nas minhas redes sociais consegue ver nitidamente que eu sou uma atleta, não que eu sou uma blogueira. Quero conseguir minha posição para jogar, ser titular”, finalizou.

Veja algumas fotos de Key Alves que estão bombando nas redes sociais:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por K E Y (@key.alvees)

Afinal, o que Key Alves posta no OnlyFans? Ainda durante a entrevista cedida ao Globo Esporte, Key Alves revelou que começou a ter a ideia de ingressar no OnlyFans para complementar a sua renda, já que a plataforma cresce em todo o mundo a cada dia.

“Acho que é uma plataforma que já não é vista com maus olhares. Muitas jogadoras de vôlei têm, muitas americanas. É uma forma de ganhar um dinheiro extra. As fotos que eu publico na minha página são totalmente voltadas para ensaios profissionais, leves. Não tem nudez, nada disso. Quem procurar isso no meu perfil não vai achar”, disse Key.

“Prezo muito a minha imagem como atleta. Tudo o que for me prejudicar, eu tomo muito cuidado. É uma plataforma que, hoje, me banca. Eu ganho o dobro de tudo o que eu faço só ali. Eu não mostro minha rotina de atleta ali. Mostro fotos profissionais”, finalizou.

