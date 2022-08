Conheça Laura Sbardelatti, a “Miss Brasil Fashionista 2022”, que coleciona títulos

Com apenas 17 anos, a jovem Laura Sbardelatti, de Brusque, Santa Catarina, soma mais de 10 títulos em concurso de beleza, o mais recente foi o “Miss Brasil Fashionista 2022”.

O concurso que a elegeu, “Miss Brasil Fashionista 2022”, foi o “Beleza Fashion Brasil 2022″, realizado em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, Laura Sbardelatti, conquistou mais 4 outros títulos na mesma noite, foram eles: Miss Brasil Talento, Miss Brasil Fotogenia, Golden Fashion Teenager e Top 5 na prova temática, na categoria pré-teen.

A jovem, Laura Sbardelatti, se prepara agora para participar do concurso “Miss Internacional”, que será realizado em duas etapas, uma no México e outra na Espanha. Nas redes sociais ela compartilhou a alegria de receber o título e representar o Brasil: “É um sonho que se tornou realidade e o vivo todos os dias! Mas vocês sabem por qual motivo esse sonho se tornou realidade? “Um sonho sonhado sozinho, é um sonho. Um sonho sonhado junto é realidade”. E vocês viveram essa jornada comigo. Esse título não é só meu, é de quem torce comigo desde 2020. É de quem cuidou de mim! De quem acreditou e ainda acredita, pois a jornada continua!Quero compartilhar com vocês, que a etapa internacional será no México ou Espanha!”, escreveu Laura.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Laura Sbardelatti (@laurasbardelatt)

Laura Sbardelatti, coleciona faixas de concurso de beleza Laura Sbardelatti, compete em concurso de beleza desde os 9 anos, e coleciona faixas. Além de miss, ela também é modelo, estudante do segundo ano e sonha em fazer faculdade de moda. Na cidade onde mora em Santa Catarina, ela realiza projetos sociais que ajudam aldeias indígenas. O lema de vida da miss, Laura Sbardelatti, é: “levando leveza para vida”.

A jovem conta em suas redes sociais detalhes da vida de uma miss, e dia o quanto foi trabalhoso para chegar até aqui, anos de muita dedicação, estudo e perseverança. Ela sabe que ainda está só no começo e que tem uma longa trajetória pela frente. “Uma foto que fala mais que palavras!! Só quem estava lá, viu o quão batalhador foi esta conquista, mas tive ao meu lado aqueles que me amam e que tornaram a caminhada mais leve! Foram anos de preparo, renúncias, estudos, amizades… São tantos motivos para celebrar… sou grata pela minha história até aqui, pessoas e muitos momentos eternizados!”, escreveu a jovem miss.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Laura Sbardelatti (@laurasbardelatt)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Laura Sbardelatti (@laurasbardelatt)

