Conheça o habitat espacial que cabe nas naves da Space X

Estudantes suíços, com idades entre 6 e 18 anos, trabalham em um projeto curioso. É um habitat espacial, impresso em 3D, que pode um dia ser levado ao espaço pela Starship, espaçonave sendo desenvolvida pela SpaceX.

O complexo residencial, que recebeu o nome de Rosenberg Space Habitat (RSH), é a estrutura feita de polímero 3D mais alta do mundo, com 7 metros de altura. O projeto é do Institut auf dem Rosenberg.

Segundo o instituto, este tamanho foi propositalmente limitado à capacidade de carga da Starship. O material escolhido é mais leve que concreto, geralmente usado na impressão de casas e estruturas de larga escala.

Pensaram em tudo São três andares para abrigar uma tripulação de duas pessoas: o térreo é exclusivo para pesquisas, pois abriga um laboratório; o segundo e o terceiro andar fornecem espaço de vida e lazer. E eles pensaram até em ter a companhia de um bichinho de estimação, só que um cachorro robô, o Spot.

“O RSH será um local de pesquisa para os alunos aprenderem sobre as condições fundamentais e os projetos arquitetônicos que os humanos precisam para prosperar, seja na Terra ou no espaço. O projeto é baseado na visão de inovação centrada no planeta e liderada pela necessidade, ensinando os alunos a não temer a nova tecnologia, mas a abraçá-la e projetá-la para sua próxima geração”, afirmou o Institut auf dem Rosenberg em nota.

A carcaça externa do RSH foi impressa em 3D em larga escala em Milão, enquanto a estrutura interna foi construída em Copenhague. O uso do polímero na impressão 3D é revolucionário, pois oferece mais versatilidade do que o concreto usado na maioria das estruturas impressas em 3D.

Ele ainda inclui um estabilizador de raios UV, o que resulta em um material flexível e durável que é reciclável, ou seja, pode ser decomposto e reimpresso em uma estrutura diferente.

Somente para estudos. Por enquanto Atualmente, o RSH está instalada no Future Park do Instituto Auf Dem Rosenberg, na Suíça, e permitirá que os alunos do instituto aprendam sobre o que é preciso para os humanos sobreviverem no espaço.

“O Rosenberg Space Habitat é de última geração em habitats espaciais analógicos. Foi desenvolvido em tempo recorde, desde os esboços iniciais até o habitat final totalmente funcional em apenas alguns meses”, disse Sebastian Frederiksen, fundador da SAGA Space Architects, empresa que ajudou a tornar o projeto viável.

