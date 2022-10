Conheça o humorista Dan Mendes, mente por trás de Deise e Ninha

Dan Mendes está bombando nas redes sociais e hoje conta com milhões de seguidores nas redes sociais. Entretanto, nem sempre foi dessa maneira. A primeira aposta do influencer nas redes foi falar sobre pautas raciais e ele foi visto como, nas palavras dele, “um professor no assunto”. Negro e do subúrbio do Rio de Janeiro, o comunicador mudou o seu conteúdo e viralizou, principalmente no TikTok.

Entretanto, nem tudo foram flores para o Dan. “Quando a gente é preto, não tem como não fazer esse recorte racial (na comparação). A gente encontra algumas dificuldades mais específicas no meio do caminho, mas o que me fez continuar foi acreditar no meu talento, nas coisas que eu fazia”, explicou.

Dificuldade A maior dificuldade, de acordo com o influencer, foi a validação do público. “É muito complicado e essa luta incessante de sempre ser validado pelas pessoas me cansava, uma coisa de sempre mostrar que eu sabia falar e fazer outras coisas. Como eu me destaquei falando sobre pautas raciais, eu ficava nesse lugar de professor. Quando resolvi fazer essa conversão de conteúdo, de ir para o humor, para a dança, eu senti a dificuldade de aceitação das pessoas”, completou.

A sua vivência no subúrbio do Rio de Janeiro, entretanto, foi um ponto que fez com que as pessoas mostrassem ainda mais interesse em Dan. “Faz com que as pessoas se identifiquem quando eu coloco dentro do meu conteúdo. Eu costumo falar que eu não me acho muito engraçado, eu acho que as pessoas se identificam com questões reais que a gente vive no dia a dia. As pessoas acham que são restritas à sua família, mas, quando a gente vai ver, todo mundo passou por aquela situação”, pontuou.

Entretanto, com a insistência em seu conteúdo, o influencer passou a fazer um grande sucesso com o público nas redes sociais, e até realizou um sonho recentemente: apresentar o Rock in Rio pelo Multishow. Atualmente, o jovem está em cartaz no teatro com um show próprio, intitulado de Por Trás das Câmeras – O Show (stand-up). Por enquanto, o espetáculo acontece somente no Rio de Janeiro.

