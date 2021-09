Conheça o mais novo empreendimento “Empório Beer”

Destaque



Publicado em 17 de set de 2021 e atualizado às 13:20

Com a proposta de fazer algo diferente e segmentar novas opções no ramo de bebidas e cervejaria, a empresa Empório Beer abre as portas no município de Itamaraju nesta sexta-feira (17), com uma variedade de marcas e produtos do gênero.

Localizada na Avenida Brasil, nº 947, no centro da cidade, a nova empresa conta com espaço de degustação e também realizará entregas diariamente até as 22 horas, com atendimento nos números (73) 3312-6999 ou 9-9918-8965.

No portfólio da Empório Beer, podem ser listados cerca de 100 marcas e dezenas de sabores e aromas de bebidas, desde as mais tradicionais oferecidas no mercado até produtos excêntrico ou requintados de marcas nacionais e importadas.

A frente da empresa estão os jovens Pedro e Rafael Ravani, que buscam empreender num seguimento atrativo e admirado por muitos brasileiros.

“É notório que as pessoas têm buscado cada vez mais produtos requintados ou com valor agregado”, explica Pedro Ravani.

A empresa ainda relaciona uma série de categorias no seu portfólio: whisky, cachaças, gin, vodka, especiarias para drinks, refrigerantes, energéticos, chás e cafés. Além disso, a Empório Beer, também possui variada linha de cervejas artesanais e de bem-estar, que inclui produtos lights, sem glúten e com baixo teor de carboidrato. As bebidas não possuem conservantes ou aditivos químicos.

A Empório Beer, tenta trazer inovação no seguimento. “O nosso objetivo é atingir o maior número de estilos de vida e ter um produto que agrade cada itamarajuense”, enfatiza Rafael.

Conheça as instalações da Empório Beer, ou solicite o catálogo de produtos através do telefone (73) 3312-6999 ou 9-9918-8965 (Whatsapp).