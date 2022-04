Conheça o Manaus, próximo adversário do Vitória na Série C

O Vitória se prepara para mais um jogo pela Série C do Campeonato Brasileiro. Neste sábado (30), às 19h, o Leão enfrentará o Manaus, no Barradão, pela 4ª rodada. O rubro-negro vive má fase na competição, com três derrotas. Sem qualquer ponto somado, está na 18ª colocação, dentro da zona de rebaixamento.

Na tentativa de mudar esse cenário, o Vitória contratou um novo técnico: Fabiano Soares. Apresentado na última terça-feira (26), o comandante garantiu que o time vai “começar a ganhar a partir de sábado”. Mas, afinal, quem é o rival que o treinador e o Leão terão pela frente?

Sucesso estadual e acessos

Diferente do Vitória, que é um dos clubes mais antigos do Brasil – fundado há quase 123 anos -, o Manaus é um novinho do futebol brasileiro: completará nove anos no dia 5 de maio. Apesar de pouco tempo de existência, o rival já acumula títulos e acessos.

Logo em sua primeira temporada, em 2013, o Gavião conquistou a Série B do Amazonense, e subiu para a elite. Na divisão principal do estadual, conseguiu a mesma posição final, o 6º lugar, em 2014, 2015 e 2016. Até que, em 2017, o Manaus faturou o primeiro título da competição.

Manaus faturou o primeiro título do Amazonense em 2017

(Foto: Raiana Barreto/Assessoria Emanuel Sports & Marketing/Manaus FC)

O sucesso continuou no ano seguinte, quando a equipe faturou o bi do Amazonense. Na Série D, fez uma boa campanha, mas parou nas quartas de final – a fase decisiva para o acesso – diante do Imperatriz, do Maranhão, nos pênaltis.

Se a vaga na Terceirona não veio em 2018, chegou em 2019. Após comemorar o tri do estadual no primeiro semestre, o Manaus despachou o Caxias nas quartas e conquistou a classificação. Ainda venceu o Jacuipense na semi, alcançando a final da Série D. O título, porém, ficou com o Brusque, depois da disputa nos pênaltis.

O Gavião ainda chegou às três decisões seguintes do Amazonense, só perdendo em 2020, para o Penarol. Em 2022, se sagrou pentacampeão. Ainda soma-se a isso duas semifinais da Copa Verde (2018 e 2020) e um vice na Copa Amazonas de 2015.

Já enfrentou o Bahia

Essa será a primeira vez que o Manaus enfrentará o Vitória. Mas, se o duelo é inédito, o Gavião já enfrentou o maior rival do Leão, o Bahia. E não se deu bem.

O confronto aconteceu pela 2ª fase da Copa do Brasil do ano passado. O tricolor tinha garantido sua vaga ao golear o Campinense por 7×1 na estreia, enquanto o Gavião avançou ao bater o Jaraguá por 4×1, ambos fora de casa. Assim, na etapa seguinte, foram postos frente a frente.

A partida aconteceu na Arena Fonte Nova, e teve vitória tranquila do Bahia: 4×1, com gols de Rodriguinho, Thaciano, Conti e Rossi. Já Vanílson fez o gol de honra do Manaus. O Esquadrão ainda derrotou o Vila Nova na 3ª fase, mas foi eliminado nas oitavas pelo Atlético-MG.

Manaus enfrentou o Bahia em 2021, pela Copa do Brasil, e perdeu por 4×1

(Foto: Felipe Oliveira/EC Bahia)

O Gavião participou de outras quatro edições da Copa do Brasil, entre 2018 e 2022. A melhor campanha é, até aqui, a 2ª fase. Além de chegar à etapa em 2021, também alcançou em 2020, quando caiu para o Brasil de Pelotas (por 1×0), e em 2022, até perder para o São Paulo (2×0).

Na Terceirona

O Manaus está em seu terceiro ano seguido na Série C. Aliás, desde que subiu da quarta divisão, em 2019, nunca foi rebaixado. Em seu primeiro ano na Terceirona, em 2020, o time ficou perto de avançar à segunda fase. Mas acabou na 5ª posição do Grupo A, com 26 pontos – três de distância do Paysandu, que fechou o G4.

Na temporada passada, o Gavião conseguiu a classificação para a segunda etapa, após ficar na 4ª colocação na primeira. Na última rodada, precisava de uma vitória contra o Novorizontino, só que acabou derrotado por 2×0, dando adeus às chances do acesso.

Já na atual edição da Série C, o Manaus começou bem, com dois triunfos e um empate. Uma campanha que coloca o time com os mesmos sete pontos do líder Botafogo-SP. Os amazonenses, porém, estão na 4ª posição – atrás também do ABC e Mirassol – pelos critérios de desempate.

Elenco comemora vitória por 1×0 sobre o Aparecidense, na 3ª rodada da Série C

(Foto: Manaus FC/Divulgação)

Enquanto o Vitória ainda tenta se acertar na defesa, tendo sofrido cinco gols nos três compromissos disputados, o Gavião sofreu apenas um. O lado bom é que foi, justamente, no único jogo em que fez até aqui como visitante – empate em 1×1 com o Brasil de Pelotas no estádio Bento Freitas, no Rio Grande do Sul.

O Manaus é comandado pelo técnico Evaristo Piza, figura conhecida do futebol paulista. O comandante tem passagens por Guarani, Mirassol, Taubaté e XV de Piracicaba, além de já ter trabalhado como observador no São Paulo.

Evaristo Piza é o técnico do Manaus

(Foto: Ismael Monteiro/Manaus FC)

O treinador chegou ao Gavião no fim de julho do ano passado e, desde então, comandou a equipe em 39 partidas, com 18 vitórias, 15 empates e 6 derrotas – aproveitamento de 59%.

No elenco, o principal destaque é o atacante Alvinho, artilheiro do Manaus no ano, com sete gols em 13 jogos disputados. O jogador, porém, não enfrentará o Vitória – será desfalque por desconforto muscular.