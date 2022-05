Conheça o modelo baiano descoberto em Morro de São Paulo que desfilou em Milão

Tudo tem sido muito intenso na carreira de Dudu Tozzi, 20 anos, baiano descoberto em 2020 pela diretora da agência 40 Graus Models Bahia, Léa Mattos. Soteropolitano criado em Morro de São Paulo, o jovem foi indicado por um amigo, o também modelo Bruno Pitty (que também é da localidade), e teve a primeira oportunidade ao participar da edição do Workshop by Sérgio Mattos, da 40° Models, em Salvador, onde conheceu o empresário, que o levou para o Rio de Janeiro.

“Lá, Sérgio fez a primeira apresentação de Dudu ao mercado de moda. Ele fotografou, inclusive, com Mario Testino, entre outros grandes nomes. Na sequência, teve a sua primeira representação internacional em Milão pela agência Independent e depois pela Next, de Londres”, explica Léa.

“Foi fechada também sua representação em São Paulo com a Way Model e ele fez sua estreia nas passarelas da São Paulo Fashion Week 2021 com o estilista João Pimenta. Dudu abriu o desfile”, completa.

(Foto: Reprodução)

Em fevereiro deste ano, o modelo baiano também viveu sua estreia nas passarelas internacionais, na Milão Fashion Week, desfilando para a marca anglo-nigeriana Tokio James, finalista do prêmio LVMH, e foi clicado por Marco Ovando, famoso por fotografar Anitta, entrou outros famosos, para uma campanha da Moschino.

Dudu também já trabalhou para marcas locais. “Um dos trabalhos que mais gostei de fazer até então foi o da Lohan Studio (marca de Trancoso). Foi um trabalho que eu estava super confortável, era na praia, então pra mim foi perfeito”, disse ao portal Alô Alô Bahia.

Um dos sonhos do baiano é estrelar uma campanha para Calvin Klein. “Quero ser reconhecido no mundo da moda e inspirar o máximo de pessoas a mostrar que tudo é possível. Quero conquistar o mundo”.​

Após temporada na Alemanha, pela agência Louisa Models, Dudu está de volta à Bahia por uma curta temporada. Esse mês ele retorna à Europa, depois de passar por São Paulo para mais uma edição da SPFW. Na gringa, já tem trabalho fechado esperando por ele.

