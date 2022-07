Conheça o São José, adversário do Vitória que tem campo sintético como trunfo

O Vitória viajou mais de 3.000 km até Porto Alegre para enfrentar o São José, nesse domingo (10), às 17h, pela 14ª rodada da Série C. Faltando apenas seis partidas para o fim da primeira fase, o rubro-negro terá pela frente um adversário desconhecido por parte dos torcedores, mas que vem demonstrando uma campanha sólida, principalmente dentro de casa.

Fundado em 1913 por alunos do Colégio São José de Porto Alegre – daí o nome -, o clube está disputando a terceira divisão pela sétima vez em sua história. Em nível nacional, nunca conquistou um acesso para a segunda ou primeira divisão brasileira, enquanto na Copa do Brasil teve seu melhor desempenho em 2020, quando chegou à terceira fase. Passou por Caucaia, Chapecoense e caiu para o Atlético Goianiense.

O Zeca, como é conhecido o clube gaúcho, manda seus jogos no estádio Francisco Novelletto Neto, mais conhecido como Passo d’Areia, e tem como sua principal arma o gramado sintético. Neste ano, o São José disputou 11 partidas como mandante, entre Campeonato Gaúcho e Brasileiro, tendo sete vitórias, três empates e uma derrota. Um aproveitamento de 73%.

Na Série C, tem a terceira melhor campanha em casa, onde está invicto, com quatro vitórias e dois empates. As principais vitórias foram contra o Paysandu (2×0), atual segundo colocado, na 6ª rodada, e a goleada de 4×0 contra o Floresta, na 10ª.

O projeto da grama sintética no estádio surgiu em 2011 e, desde então, o Zeca vem atuando com o campo artificial. Em 2019, o clube promoveu uma grande mudança no gramado e investiu R$ 1,2 milhão para a renovação do material, trocando para um mais sofisticado. Na época, recebeu o aval da Fifa, que emite um certificado de qualidade para os clubes que instalam a grama artificial em seus estádios.

Outra curiosidade envolvendo o Passo d’Areia, além do gramado artificial, está na estrutura montada no entorno do campo. Disputando espaço com os gigantes Grêmio e Internacional em Porto Alegre, o clube apostou na construção de um centro de lazer para atrair novos torcedores e sócios. O Passo d’Areia faz parte de um complexo com outros campos de futebol de grama sintética, piscinas, salões de festa e mais atividades de lazer para os frequentadores.

A ampliação acontece desde o começo da década de 1940, quando o atual terreno foi comprado. Desde então, foram feitas melhorias dentro e fora do estádio, que hoje tem capacidade para 14 mil torcedores.

Time joga em gramado sintético

(Foto: Eduardo Torres/São José)

Estabilidade na Série C

O 2022 do clube é um ano de crescimento. Desde o começo da competição, o São José briga por uma vaga no G8 e atualmente ocupa a 6ª colocação, com 20 pontos. O time já está há quatro temporadas consecutivas na terceira divisão, apesar de só ter passado para a segunda fase uma vez, em 2019.

Na esfera estadual, a equipe da zona norte de Porto Alegre levantou uma das suas principais taças em 2018, a Recopa Gaúcha. Um ano antes, o Zeca foi o campeão da Copa Paulo Sant’Ana e disputou o troféu com o Novo Hamburgo, campeão do Gauchão de 2017. O São José venceu os dois jogos, por 2×1 e 1×0, e sagrou-se campeão da Recopa. No estadual, a melhor colocação foi em 2010, quando ficou em 4º lugar.