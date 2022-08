Conheça os adversários de Arsenal e Manchester United na Liga Europa

Nesta sexta-feira (26/8), foram sorteados os grupos da Liga Europa em evento promovido na cidade de Istambul, na Turquia. Entrando como os favoritos para levantar a taça, Arsenal e Manchester United prometem não ter grandes dificuldades para avançar ao mata-mata.

Os Gunners estão no Grupo A e tem pela frente o PSV, que perdeu a vaga na fase de grupos da Liga dos Campeões para o Rangers, o Bodo/Glimt, da Noruega, e o Zurich, da Suíça.

Por outro lado, o Manchester United duela no Grupo E contra a Real Sociedad, da Espanha, o Sheriff, da Moldávia, e o Omonoia, do Chipre.

Destaque também para o Grupo B, que conta com o Fenerbahçe, de Jorge Jesus, além do Dínamo de Kiev, Rennes e AEK. O Grupo C promete ter duelos equilibrados com Roma, Ludogorets, Real Betis e HJK.

De acordo com o regulamento da Liga Europa, 32 equipes são divididas em oito grupos de quatro equipes cada. Após seis partidas, com duelos de ida e volta, os segundos colocados encaram os terceiros colocados da fase de grupos da Liga dos Campeões. Quem vencer a disputa mede forças diante dos campeões dos grupos da Liga Europa nas oitavas de final.

Confira como ficaram os grupos da Liga Europa 2022/23:

Grupo A: Arsenal, PSV, Bodo/Glimt e Zurich

Grupo B: Dínamo de Kiev, Rennes, Fenerbahçe e AEK

Grupo C: Roma, Ludogorets, Real Betis e HJK Helsinki

Grupo D: Braga, Malmo, Union Berlin e Saint-Gilloise

Grupo E: Manchester United, Real Sociedad, Sheriff e Omonoia

Grupo F: Lazio, Feyenoord, Midtjylland e Sturm

Grupo G: Olympiacos, Qarabag, Freiburg e Nantes

Grupo H: Crvena Zvezda, Monaco, Ferencváros e Trabzonspor