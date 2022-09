A coluna LeoDias participou da pré-estreia de A Fazenda 14 nesta terça-feira (12/9), na tela da Record TV, que divulgou todos os famosos da décima quarta temporada da atração. Dos 24 nomes, este espaço já havia revelado nove deles com exclusividade: Pétala Barreiros, Deborah Albuquerque, Deolane Bezerra, Thomaz Costa, André Santos, Lucas Santos, Kerline e Ruivinha de Marte e Baronesa.

Participantes do Paiol

Claudia Baronesa (ex-Power Couple)

MC Creu (cantor e ex-Power Couple)

Suziaine Martins (ex-Teste de Fidelidade)

Bia Miranda (influencer)

André Santos (ex-jogador de futebol)

Os cinco participantes do Paiol (que perdeu o patrocínio do Tik Tok) disputarão por uma vaga no elenco do reality rural da Record TV através de uma votação no site oficial da emissora.

A edição de número quatorze do reality show é apresentado por Adriane Galisteu, dirigido por Rodrigo Carelli e estreará na terça-feira (13/9).

O post Conheça os cinco participantes do Paiol da Fazenda 14 apareceu primeiro em Metrópoles.