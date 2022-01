Conheça os ganhadores da Campanha Natal do BEM CDL de Itamaraju

Destaque



Publicado em 7 de jan de 2022 e atualizado às 21:37

A Campanha Natal do BEM CDL finalizou nesta sexta-feira (07), com o sorteio que premiou 11 clientes que compraram nas empresas de Itamaraju, além 5 vendedores e 1 Lojista do município. Este ano, devido as restrições da pandemia do COVID-19 e por motivos de segurança o sorteio foi realizado no próprio auditório da CDL e transmitido ao vivo pela página da CDL no facebook.

O sorteio contou com a presença do Presidente da CDL Oseias Alcântara, do diretor Jonil Ferreira e colaboradores que acompanharam a lisura dos sorteios. A campanha de Natal 2021 que teve sua data alterada para o início desse mês de Janeiro, sorteou as seguintes premiações: 01 moto Honda Biz 0 Km, 02 motos Honda Pop 0 KM, 02 Smart Tvs 50, 01 Geladeira Duplex , 05 Vales compras de 400,00 (quatrocentos reais) e 01 Cheque no valor de R$ .500,00 (hum mil e quinhentos), para um lojista.

Para Jonil Ferreira, apesar do ano de 2021 ter sido difícil as compras no comércio contabilizaram mais de 60 mil cupons para o sorteio. Já o presidente da CDL Oseias Alcântara abriu o momento do sorteio agradecendo a todos os clientes e lojistas participantes, desejando que este ano de 2022 seja muito melhor e bastante produtivo.

Segue abaixo os contemplados nos sorteios da Campanha de Natal 2021.

SORTEIO DOS 05 VALES COMPRAS DE R$ 400,00:

EMILLY DE ASSIS CRUZ (comprou na Breno Imports);

ALVARO M. ZUQUE (comprou na Sipolatt);

MAGNO DE OLIVEIRA RIBEIRO (comprou na Bete Confecções);

JAIME GONÇALVES DOS SANTOS (comprou na Eletrolima);

NILCELIA SODRÉ DOS SANTOS (comprou na Galpão);

Ressaltando que os funcionários comtemplados nos cupons sorteados terão direito a um vale compras de R$ 50,00.

SORTEIO DAS 02 SMART TVs 50:

JOELSON NEVES DUTRA (comprou na Casa do Produtor);

LUCAS SOUZA MARTINS (comprou na Central Mix);

SORTEIO DE 01 GELADEIRA DUPLEX

DANIEL PINAFFO (Comprou no Super Pão);

SORTEIO DE 02 MOTOS HONDA POP 0 KM:

UEVESLAN DE OLIVEIRA PEREIRA (comprou na Construtora Lima);

ROSILENE GUEDES MARCHESINE (comprou na Íris Calçados);

SORTEIO DA MOTO HONDA BIZ 0 KM:

ROSICLEUDE DOS SANTOS LIMA (comprou no Comercial Oliveira);

SORTEIO PARA O LOJISTA COM O CHEQUE NO VALOR DE R$ 1.500,00

SIPOLATT

Cumprindo os protocolos, ao final do sorteio a direção da CDL manteve contato com os ganhadores onde será agendada a entrega das premiações nos próximos dias no próprio auditório da CDL.

Com informações |CDL Itamaraju