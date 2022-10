Conhecida como a estatal do trem-bala, a EPL é incorporada à Valec

Criada em 2012 e conhecida como estatal do trem-bala, a Empresa de Planejamento e Logística S.A., a EPL, foi incorporada à Valec, estatal de ferrovias em regime de parceria público-privada. A fusão das duas empresas foi concluída nesta sexta-feira.

De acordo com o Ministério da Economia, o processo de unificação das duas empresas começou em maio deste ano. Como as duas companhias são dependentes do Tesouro Nacional, a medida significa uma estatal a menos na estrutura do governo federal.

O Ministério da Economia informou que o número de estatais federais agora está em 178.

*Com informações da Agência Brasil

