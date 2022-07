Conjunto brasileiro inicia Pan de Ginástica Rítmica na liderança

O conjunto brasileiro de Ginástica Rítmica iniciou o Campeonato Pan-Americano da modalidade garantindo o primeiro lugar da fase classificatória, nesta quinta-feira (7) na Arena Carioca 1, no Rio de Janeiro.

A equipe formada por Maria Eduarda Arakaki, Deborah Medrado, Giovanna Silva, Nicole Pircio, Bárbara Galvão e Gabrielle Moraes brilhou na disputa da série de cinco arcos, obtendo 33.150 pontos, nota que seria suficiente para obter a medalha de prata na etapa de Pesaro (Itália) da Copa do Mundo.

“Fizemos nossa coreografia, sabemos que temos pontos a melhorar e vamos melhorar para a final, tirar uma nota maior ainda. Agora é foco no misto. Ainda tem a apresentação de fita e bola, que vai decidir o geral, e a gente está focada nisso agora”, declarou Deborah Medrado.

No individual, o destaque foi a sergipana Maria Flávia Britto, de apenas 16 anos, que obteve a quinta melhor nota tanto no arco (28.450) como na bola (29.050). Porém, esses resultados não contarão para o individual geral, porque a jovem atleta não foi inscrita nos outros dois aparelhos, maças e fita, para que outra jovem atleta, Mariana Vitória, tivesse a oportunidade de competir.

Já a capixaba Geovanna Santos ficou na 5ª posição geral após conseguir a 11ª posição na série de arco e a 1ª posição na bola. “A minha série de arco teve algumas imprecisões, mas a gente sabe que erros acontecem. Temos que levantar a cabeça para o aparelho seguinte, para o dia seguinte. Na bola consegui tirar uma nota muito boa. Fiz a minha série, fui feliz dentro de quadra e isso é o que mais importa, sair satisfeita com o meu trabalho, com o trabalho da minha treinadora, que me acompanha todos os dias na minha luta, nesses meus desafios. Nosso objetivo é chegar à Olimpíada de 2024”, declarou.