Conmebol anuncia apoio unânime a Gianni Infantino para reeleição na Fifa

Candidato à reeleição ao cargo de presidente da Fifa, Gianni Infantino recebeu apoio unânime de membros da Conmebol nesta terça-feira, em reunião que aconteceu em Luque, no Paraguai.

O atual presidente da Fifa e membros da Conmebol discutiram sobre o presente e o futuro do futebol sul-americano e mundial, após participação da inauguração do Centro de Alto Rendimento Feminino da Associação Paraguaia de Futebol (APF), junto com o presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, e o da APF, Robert Harrison.

O Centro de Alto Rendimento de Futebol Feminino é uma estrutura para o time principal e de base, com conjuntos de alojamento, além de sete campos, meios de comunicação, ginásio e arquibancadas para torcedores.

Gianni Infantino, de 52 anos, ocupa o cargo de presidência da Fifa desde 2016, quando foi eleito pela primeira vez, sucedendo Joseph Blatter. Agora, ele busca permanecer no posto em congresso da Fifa que ocorre em março de 2023, em Kugali, Ruanda.