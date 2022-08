Conmebol assina acordo com o Equador e final da Liberta será em Guayaquil

O presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, e o presidente do Equador, Guillermo Lasso, assinaram nesta sexta-feira um acordo que garante a realização da final da Copa Libertadores na cidade de Guayaquil, no dia 29 de outubro.

“Hoje viemos assinar o acordo final para que a bela Guayaquil receba a final da Libertadores. Parabenizamos o bom trabalho de organização e preparação que tem sido realizado, tanto no estádio Monumental como em toda a cidade. Estou convencido de que viveremos uma festa inesquecível em Guayaquil, que receberá os milhares de torcedores, que chegarão em algumas semanas, com o calor e a hospitalidade que caracterizam seus habitantes”, disse Alejandro Domínguez.

Recentes tensões sociais no país equatoriano fizeram com que a entidade cogitasse alterar o local da decisão do torneio. Em 2019, a competição viveu situação parecida. A final entre Flamengo e River Plate, que aconteceria em Santiago, no Chile, acabou ocorrendo em Lima, no Peru.

Uma certeza é que o Brasil terá um representante na final. Três times brasileiros brigam por uma vaga na decisão continental: Palmeiras, Athletico-PR e Flamengo. O time alviverde encara o Furacão, decidindo o confronto no Allianz Parque, em São Paulo. Do outro lado da chave, a equipe rubro-negra enfrenta o Vélez Sarsfield.

Também nesta semana, a Conmebol confirmou a realização da Libertadores feminina no Equador. Já a final da Sul-Americana acontece em Córdoba, na Argentina, no dia 1º de outubro.