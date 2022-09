Conmebol confirma que final da Sul-Americana não terá show de abertura

A grande final da Copa Sul-Americana, que será disputada neste sábado (1/10), às 17h, entre São Paulo e Del Valle, em Córdoba (Argentina), não terá show antes de a bola rolar, como em edições anteriores.

O motivo para a desistência é que, em 2021, a Conmebol contatou a Fifa e a Ifab, órgão regulador do futebol, pedindo o aumento do tempo do intervalo de 15 para 25 minutos, transferindo o show para este período e não antes de a bola rolar. Na visão da Conmebol, a decisão seria uma forma de valorizar o produto, assim como ocorre no Super Bowl.

No entanto, as entidades recusaram o pedido da Conmebol, entendendo que não valeria a pena levar um grande artista para a final da Sul-Americana.

Na decisão de 2021, entre Athletico-PR x Bragantino, o evento pré-jogo contou com a presença dos Barões da Pisadinha. Já na decisão de 2020, não houve show devido à pandemia causada pela Covid-19. Em 2019, em Assunção, três artistas se apresentaram: as bandas La Vagancia, do Equador, e Los Palmeras, da Argentina, e Luis Fonsi, cantor porto-riquenho.

Vale destacar que a medida não irá valer para a Libertadores. A Conmebol já deixou claro que a decisão entre Flamengo x Athletico-PR contará com a presença de um artista de grande porte.

