Conmebol define calendário da Libertadores e Sul-Americana para 2023

A Conmebol divulgou, nesta quinta-feira, o calendário das competições continentais para 2023. Foram definidas as datas de todas as etapas da Copa Libertadores e da Copa Sul-Americana, assim como o sorteio das chaves da fase de grupos e das oitavas de final dos torneios. Confira: LIBERTADORES

A etapa preliminar da Libertadores começa em fevereiro, na semana entre os dias 8 e 15. A fase 2 será entre 22/02 e 01/03, enquanto a fase 3, que definirá os classificados para as chaves, está marcada para a semana entre 8 e 15 de março.

O sorteio dos grupos da Libertadores será no fim de março, na semana do dia 22. A primeira rodada também está programada: na semana do dia 5 de abril. O fechamento das chaves tem data prevista para a semana do dia 28 de junho.

O sorteio das oitavas de final será na semana do dia 5 de julho. As partidas de ida serão na semana de 19/07, com a volta na semana de 26/07. As quartas de final serão em 23 de agosto (ida) e 30 de agosto (volta). As semifinais estão previstas para o fim de setembro e começo de outubro: entre 27 (ida) e 4/10 (volta).

A Conmebol divulgou que a final da Libertadores, em jogo único, está a princípio marcada para 11 de novembro. Mas a própria entidade admite que poderá modificar a data. O local ainda não foi definido.

SUL-AMERICANA

A primeira fase da Copa Sul-Americana será em março, nas semanas entre os dias 8 (jogos de ida) e 15 (volta). O sorteio das chaves será no fim do mesmo mês, na semana do dia 22.

A fase de grupos da Sul-Americana começa em 5 de abril e será encerrada no dia 28 de junho. O sorteio dos jogos das oitavas de final será na semana do dia 5 de julho.

As oitavas estão previstas para os dias 19/07 (ida) e 26/07 (volta). As quartas de final têm datas programas para 23 e 30 de agosto. As semifinais serão entre o fim de setembro e o começo de outubro: 27/09 e 04/10.