Conmebol divulga datas e horários para Atlético x Emelec pela Libertadores

A Conmebol divulgou nesta segunda-feira as datas e horários dos jogos das oitavas de final da Copa Libertadores. O Atlético, que vai enfrentar o Emelec, do Equador, inicia a disputa em Guayaquil e vai decidir a classificação no Mineirão, já que fez melhor campanha que o adversário.

O primeiro confronto entre Emelec e Atlético será no dia 28 de junho, às 19h15 (de Brasília), em Guayaquil. A partida da volta está marcada para 5 de julho, às 19h15 (de Brasília), no Mineirão. Não há mais o critério de gols marcados fora de casa. Em caso de empates, a classificação será definida nos pênaltis.

O Atlético terminou a primeira fase na liderança do Grupo D, com 11 pontos, superando o Deportes Tolima no saldo de gols (4 a 1). O Emelec ficou em segundo no Grupo A, com oito pontos, enquanto o Palmeiras, com 18 e 100% de aproveitamento, foi o primeiro e teve a melhor campanha geral da Libertadores.

O vencedor de Atlético x Emelec enfrentará o ganhador de Palmeiras x Cerro Porteño nas quartas de final. O Verdão jogará a primeira das oitavas no dia 29 de junho, às 19h15 (de Brasília), em Assunção. A volta está marcada para 6 de julho, no mesmo horário, no Allianz Parque, em São Paulo.