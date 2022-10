Conmebol homenageará Pelé e Maradona durante o mês de outubro

A Conmebol fará diversas homenagens para Pelé e Maradona durante todo o mês de outubro. A campanha, chamada “Outubro, o mês 10”, tem o objetivo de destacar e exaltar os feitos dos ex-jogadores que deram sentido à toda a mística em torno da camisa 10.

O mês de outubro também marca o aniversário de ambos os ex-jogadores. Pelé completará 82 anos no dia 23 deste mês, enquanto Maradona faria 61 no dia 30. Durante a campanha, a Conmebol publicará em suas redes sociais as diversas e gigantescas façanhas do brasileiro e do argentino.

Pelé é tricampeão da Copa do Mundo, venceu em 1958, 1962 e 1970, sendo o único da história do futebol a atingir tal feito. O “Rei”, campeão mundial pela primeira vez quando tinha apenas 17 anos, marcando dois gols na final, terá seus números com a camisa do Santos relembrados, principalmente em 1962 e 1963, anos em que ganhou a Libertadores.

Diego Maradona, por sua vez, levou a Argentina ao título mundial em 1986, no México. Esta edição do torneio ficou muito famosa por alguns lances do argentino nas quartas de final, disputada contra a Inglaterra, quando ocorreram a tão lembrada “La Mano de Dios” e o “Gol do Século”, considerado o mais bonito das história das Copas do Mundo. Pelas redes sociais, a Conmebol também compartilhará diversos dados estatísticos do ex-jogador pelo Boca Juniors, clube argentino no qual fez muito sucesso.