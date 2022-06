Conmebol muda palco da final da Sul-Americana e tira decisão de Brasília

Nesta quinta-feira, a Conmebol anunciou uma nova sede para a final da Copa Sul-Americana, previamente marcada para o Estádio Mané Garrincha, em Brasília. Agora, a decisão será disputada no Estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba, na Argentina.

A final está marcada para o dia 1º de outubro, um sábado. No entanto, a data é justamente a véspera das eleições das eleições gerais do Brasil, no dia 2 de outubro. Assim, a própria CBF solicitou a alteração à Conmebol.

Após a análise da entidade, o Estádio Mario Alberto Kempes foi escolhido como o novo palco da final, que seguirá marcada para a mesma data.

Cenário repetido

Um fator curioso sobre o Estádio Mario Alberto Kempes é que o local já foi o cenário de uma final de Sul-Americana. Na temporada de 2020 (finalizada já em 2021), o Defensa y Justicia, da Argentina, foi campeão diante do Lanús, também argentino, por 3 a 0.