Conmebol pedirá Fifa para manter formato das eliminatórias até Copa de 2026

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) decidiu por unanimidade pedir à Fifa que mantenha o formato atual da eliminatória sul-americana para a Copa do Mundo de 2026 “com partidas de ida e volta, no modo todos contra todos”.

A decisão foi adotada pelo Conselho do mais alto órgão do futebol sul-americano durante uma reunião nesta segunda-feira em Santiago.

A mudança no formato deveria começar a valer após a Copa do Catar-2022, quando o número de seleções passar de 32 para 48.

A Fifa planeja implementar o novo modelo de eliminatória sul-americana para o Mundial que será organizado em conjunto em 2026 por Canadá, Estados Unidos e México.

Atualmente, as 10 seleções sul-americanas se enfrentam no sistema de todos contra todos em dois turnos (ida e volta). As quatro primeiras se classificam e a quinta disputa uma repescagem contra uma seleção de outro continente.

O novo formato criaria dois grupos de cinco seleções, cada uma das quais jogaria partidas em casa e fora contra as cinco do outro grupo. No total, cada seleção disputaria 10 jogos.

Os dois primeiros de cada grupo se classificariam diretamente para a Copa do Mundo. Terceiros e quartos se enfrentariam entre si, valendo a vaga direta. Os perdedores jogariam pela vaga na repescagem.

Nas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo do Catar-2022, Brasil, Argentina, Equador e Uruguai se classificaram diretamente, enquanto o Peru foi para a repescagem, onde perdeu nos pênaltis para a Austrália.