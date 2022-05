Conquista: homem que esfaqueou cobrador após roubar celular é preso

Um homem apontado como autor de uma tentativa de latrocínio contra um cobrador de ônibus em Vitória da Conquista, no sudoeste do estado, foi preso em flagrante por uma equipe da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR) da cidade, na noite da última quarta-feira (25). O crime ocorreu na madrugada da última terça-feira (24), no bairro Patagônia. O suspeito foi localizado na zona rural de Ribeirão Largo.

A vítima estava em um ponto de ônibus, quando foi surpreendida pelo suspeito em uma motocicleta. “Além de subtrair o celular do cobrador, o criminoso ainda feriu o homem com uma faca”, ressaltou o titular da DRFR/Conquista, delegado Ney Brito. A motocicleta utilizada para praticar o crime, com numeração de chassi e motor suprimidas, também foi apreendida. O celular foi recuperado e será restituído à vítima. Autuado por latrocínio tentado e receptação, o homem foi submetido a exame de lesões e está à disposição da Justiça.

Equipes do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco), da 10ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Vitória da Conquista) e da Delegacia Territorial (DT) de Itambé deram apoio na operação, iniciada logo após a ação delituosa. “A vítima segue internada em estado grave. Nossas equipes estão diligenciando para tentar localizar a faca usada pelo criminoso”, acrescentou Ney Brito.