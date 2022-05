Conquista: irmãos de 1 e 5 anos morrem durante incêndio em apartamento popular

Sete crianças dormiam em um apartamento que pegou fogo na cidade de Vitória da Conquista, no sudoeste baiano, na madrugada deste domingo (22). Destas, dois irmãos, de 1 e 5 anos de idade, morreram. Uma bebê de 9 meses foi resgatada em estado grave. As outras quatro crianças que ocupavam o cômodo atingido pelas chamas não tiveram ferimentos. O caso aconteceu por volta das 2h da madrugada, em um conjunto habitacional que fica no bairro Campinhos.

Um casal, pais de seis das sete crianças que estavam no imóvel, também foram resgatados sem ferimentos. Eles estavam em outro cômodo da residência. A bebê ferida é sobrinha do casal.

As vítimas foram identificadas como Matheus Cauan de Jesus Amaral, de 1 ano, e Samuel de Jesus dos Santos, de 5. Os corpos foram levados ao Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Vitória da Conquista e não há informações sobre velório e sepultamento, de acordo com a TV Bahia.

O corpo de Bombeiros foi chamado ao local e conseguiu debelar as chamas. Os cinco cômodos do imóvel foram atingidos. Não há informação da causa do incêndio.

O casal e as outras crianças foram levadas à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade.