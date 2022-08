Conselheira expõe falta de espaço no SBT depois do fim de “Casos de Família”

Depois de 18 anos no ar, o programa da tarde “Casos de Família” vai deixar a programação do SBT e Anahy D’Amico admitiu ter fico muito surpresa ao receber a notícia. A psicologa atuava como conselheira no programa desde a época que Regina Volpato apresentava e seguiu na atração ao lado de Christina Rocha.

“Eu recebi a notícia na terça (23), uma produtora me ligou e falou o que estava acontecendo. Eu fiquei abalada, muito chateada, são 18 anos de programa. A gente sabia que uma hora isso poderia acontecer, mas a gente nunca está preparada. Eu fiquei bem mexida, ainda estou processando as informações. Eu torço para que o programa volte um dia, reformulado e repaginado“, afirmou a psicologa em entrevista para o “Notícias da TV“.

Anahy ainda desabafou sobre seu contrato com a emissora e acredita que não terá mais espaço: “Eu acredito que o meu contrato com o SBT não vá continuar, porque não teria espaço para mim em nenhum outro programa. Lá no programa, eu dava conselhos, nem tinha como ser psicologa em um programa aberto, mas eu aconselhava. Então acredito que estou fora mesmo”

Chorando, Christina Rocha faz desabafo sobre fim do ‘Casos de Família’ A atração que teve seu fim anunciado pode voltar para o ar em 2023 e no entanto, o canal não confirmou o desfecho. Mas, em entrevista exclusiva ao “Hugo Gloss“, a apresentadora Christina Rocha comentou pela primeira vez sobre o assunto e deu detalhes sobre a decisão: “Eu sabia que ia acontecer alguma coisa. Eu estava sentindo pelo papo [dos bastidores]. A audiência se prejudicou, obviamente, pelas mudanças constantes de horário. Foi um conjunto de fatores”, admitiu.

Em seguida, ela afirmou que se decepcionou e esperava que a atração recebesse mais investimentos: “Eu gosto muito do SBT […] Mas eu acho que o programa poderia ter tido mais investimento, sabe? Mais chamadas, porque ele sempre foi um coringa da casa […] Eu não estou reclamando, mas poderia ter tido um pouco mais de investimento, de carinho. É aquele programa ‘pau pra toda obra’, que na hora H quem troca o horário é a gente e não os outros programas”, desabafou.

A apresentadora lamentou ao comentar sobre a saudade do programa, mas afirmou que continua contratada pela emissora: “E isso vai fazer muita falta, mas eu não morri, obviamente. E estou no SBT, pelo menos por enquanto, já que o contrato é indeterminado”, finalizou.

