Conselho Brasil-OCDE realiza encontro no Palácio do Planalto

As discussões sobre o ingresso do Brasil na OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, ganharam mais um capítulo nesta terça-feira. O Conselho Brasil-OCDE realizou uma reunião no Palácio do Planalto para analisar o processo de entrada do país na organização internacional.

O encontro teve a participação dos ministros da Economia, Paulo Guedes; da Casa Civil, Ciro Nogueira; e das Relações Exteriores, Carlos França.

Atualmente, a OCDE é uma organização que reúne 38 países. O Brasil é engajado ao grupo desde 1994 — e em 2007, se tornou um parceiro-chave ativo da instituição. Em janeiro deste ano, o Conselho da Organização decidiu abrir as discussões para a entrada definitiva do Brasil no grupo internacional.

Para que o ingresso seja confirmado, o Brasil precisa comprovar o cumprimento de uma série de critérios e condições econômicas e sociais. A entrada na OCDE é um dos principais objetivos do governo federal na área de relações internacionais.

