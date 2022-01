Conselho Comunitário de Segurança Pública é criado em Itamaraju

Destaque



Publicado em 13 de jan de 2022 e atualizado às 17:21

Se você procura por calçados com qualidade das maiores marcas, visite a MINAS CALÇADOS

Na manhã desta quinta-feira (13), aconteceu no auditório Câmara de Vereadores de Itamaraju a Assembleia Geral de criação do Conselho Comunitário de Segurança Pública de Itamaraju (CONSEG/Itamaraju), entidade que passará a atuar na luta pela melhoria dos serviços de segurança pública no município. Do ato, participaram presidentes e lideranças de bairros, administradores de distritos e representantes da sociedade civil organizada. No evento em questão, após o Capitão Sidney Oliveira, subcomandante da 43ª CIPM/Itamaraju, realizar a leitura do estatuto social da entidade, que foi aprovado pelos presentes, foi realizada a eleição da chapa consensual e a posse dos membros da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal.

A Diretoria Executiva do CONSEG/Itamaraju foi eleita para o mandato de dois anos, com a seguinte formação: Presidente – Gilney Rodrigues Ventura, Vice Presidente – Filintro Santos Almeida, 1⁰ Secretário – Jorge Luiz da Silva Lima, 2ª Secretária – Rosangela Dantas André Barreto, 1⁰ Diretor Financeiro – Mariangelo Cardoso de Almeida, 2⁰ Diretor Financeiro – Charles Pereira da Cruz, 1⁰ Diretor de Cultura e Social – Gilmar Cardoso de Souza, 2ª Diretora de Cultura e Social – Elza Prado Ramos, 1⁰ Diretor de Relações Públicas – Henrique Peixoto e 2⁰ Diretor de Relações – Públicas Hudson Conceição Nascimento. Também foi eleito o Conselho Fiscal do CONSEG/Itamaraju, que tem como titulares: Aloisio de Jesus Santos, Carlos Antônio Alves Pedreira e Alessandro Gomes Aguiar. Os suplentes dos conselheiros fiscais são: Cosme Geraldo de Oliveira Gouvea, Ronaldo Santos Brito e Juliano Melo de Almeida. Já o Conselho Consultivo do CONSEG/Itamaraju será formado por representantes de órgãos da segurança pública e de entidades da sociedade civil organizada.

Fizeram parte da mesa de trabalhos a Major Kelly Ravani, comandante da 43ª CIPM/Itamaraju, o Investigador Mazurkiewicz Ribeiro, representando a Delegacia Territorial de Itamaraju, o Vereador Rogério Pereira Novais, representando o presidente da Câmara de Vereadores, o Sr. Miguel Xavier, representando a ONG Vamos Mudar o Mundo, O Sr. Antônio Amâncio, representando o Lions Clube, o SGT EB Jermesson Odely Santos Pereira, comandante do Tiro de Guerra 06-025, o Sr. Paulo Maria, Chefe da Guarda Municipal, o Sr. Nonato Filho, Presidente da Loja Maçônica, Deus, Caridade e Justiça. Os integrantes da mesa participaram do ato de entrega dos certificados de posse aos conselheiros eleitos e discursaram reconhecendo a importância da nova entidade para o município de Itamaraju.

O Sr. Gilney Rodrigues Ventura, primeiro Presidente do Conselho Comunitário de Segurança, no seu discurso de posse, agradeceu a todos pela confiança depositada, falou da sua satisfação em estar assumindo o cargo e disse que estará juntamente com os demais membros do conselho realizando um trabalho sério, em parceria com as demais entidades e com as forças policiais, com o objetivo de tornar o município de Itamaraju ainda mais seguro. A Major Kelly Ravani falou da importância que a entidade passará a ter para o município, como encarregada de fazer chegar aos órgãos de segurança pública não só os anseios da comunidade como também participar da construção de soluções para os problemas que surgirem. A comandante ressaltou que apesar da 43ª CIPM/Itamaraju ter mobilizado a sociedade local, nos últimos meses, para criação do conselho, diante da necessidade que há de uma maior participação da população nas questões relacionadas à segurança pública, o CONSEG/Itamaraju trata-se de mais uma entidade da sociedade civil organizada que nasce independente, para trabalhar com autonomia junto às forças policiais e ao poder público, fiscalizando, levando demandas, cobrando, participando e sugerindo melhorias, como legítima representante dos interesses da população itamarajuense.

Por | Ascom