Conselho de Enfermagem impugna edital de Mata de São João por baixos salários

Publicado em 11 de nov de 2021 e atualizado às 17:22

O Conselho Regional de Enfermagem da Bahia (Coren-BA) impugnou, nesta quinta-feira (11), o edital da Prefeitura Municipal de Mata de São João para provimento de diversos cargos do quadro de pessoal efetivo. O motivo da impugnação foi o valor extremamente baixo da remuneração para enfermeiro plantonista, de apenas R$ 200,18 por plantão de 12 horas semanais.

“Este valor ofertado para enfermeiro plantonista é uma verdadeira aberração, considerando que o profissional receberia apenas R$ 800,72 por mês, o que não chega sequer a um salário mínimo. Por isso é tão importante e urgente a aprovação do Projeto de Lei 2564, que institui o piso salarial nacional da categoria, que está sendo negociado no Senado Federal para ter o valor de R$ 4.750,00 para enfermeiros”, comentou o presidente interino do Coren-BA, Holmes Filho.

O trabalho da Enfermagem é essencial à organização e funcionamento dos serviços de saúde. Durante a pandemia do coronavírus, ficou ainda mais evidente a importância desses trabalhadores, que estão na linha de frente de combate a covid-19, arriscando as próprias vidas para salvar os pacientes acometidos pela doença.

Foto: Divulgação/Coren-BA