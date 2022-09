Conselho do Bahia recebe proposta do Grupo City por SAF tricolor

O Conselho Deliberativo do Bahia recebeu na noite desta quarta-feira (28), a proposta de compra da SAF do tricolor pelo Grupo City. A partir de agora, o órgão vai analisar o documento de mais de 500 páginas para emitir parecer sobre o acordo. O Conselho Fiscal também terá acesso ao documento. Após o recebimento, o material foi enviado para as comissões responsáveis pela análise.

A proposta do Grupo City foi apresentada oficialmente na última sexta-feira (24), em uma reunião entre a diretoria executiva do Bahia e os conselheiros. CEO do fundo estrangeiro, Ferran Soriano participou do encontro.

Na oferta, o Grupo City planeja aportar R$ 1 bilhão no Bahia. O valor será dividido para o pagamento de dívidas, montagem do elenco, investimento em estrutura, categorias de base e outros.

Depois da análise do Conselho, os sócios do Bahia vão decidir pela venda ou não do clube. A votação ocorrerá durante Assembleia Geral Extraordinária (AGE). O prazo estipulado para a finalização de todo o processo é de 90 dias. Nesse período, o Conselho do Bahia planeja realizar duas audiências públicas para discutir o assunto.

À espera do sim do sócios do Bahia, o Grupo City já começou o planejamento do futebol tricolor para a próxima temporada. Em reunião com a atual diretoria, foram discutidos perfis de jogadores e possíveis atletas que podem desembarcar no Esquadrão no ano que vem.