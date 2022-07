Conselho do FGTS amplia valores de renda para Casa Verde Amarela

Foi ampliado o valor do teto de renda para o programa habitacional Casa Verde Amarela. A mudança foi aprovada pelo Conselho Curador do FGTS para acesso aos grupos 2 e 3 do programa.

O teto da faixa 1 fica como era antes, de R$ 2.400. A faixa 1,5 agora varia entre R$ 2.600 a R$ 3.000. A faixa 2 foi ampliada para rendas entre R$ 3.000 e R$ 4.400. Já a faixa 3, foi ampliada para quem recebe até R$ 8 mil.

Foi aprovada, também, a redução temporária em até 1 ponto percentual da taxa nominal de juros do Programa Pró-Cotista, que é uma linha de financiamento para quem não tem acesso ao Programa Casa Verde e Amarela e utiliza recursos do FGTS para o financiamento de um imóvel.

O Diretor de Integração e Controle Técnico do Banco do Brasil, André Martins, explicou as reduções da taxa de juros, até o fim do ano.

Segundo o Ministério do Trabalho e Previdência, essa mudança deve beneficiar mais de 100 mil famílias, por ano, totalizando mais de R$ 8 bilhões em descontos e permite a contratação de mais de 300 mil unidades habitacionais.

Os conselheiros do FGTS também aprovaram, em reunião, a possibilidade de regularização do contrato que está com dívidas em aberto, junto aos agentes financeiros até 2026. Para isso, o encargo mensal fica reduzido para pagamento durante seis meses e o valor restante é incorporado ao saldo devedor. Assim, o prazo de parcelamento foi alterado de 240 para 360 meses. As mudanças devem começar a valer a partir de 18 de julho.

Economia Brasília Nádia Faggiani / GT Passos Sayonara Moreno – Repórter da Rádio Nacional Programa habitacional Casa Verde Amarela 2:21