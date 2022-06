Conselho do PPI recomenda incluir Petrobrás em estudos de privatização

O Conselho do PPI, Programa de Parcerias de Investimentos do governo federal, recomendou, nesta quinta-feira, a inclusão da Petrobras na carteira do programa. O objetivo é iniciar os estudos para a privatização da empresa de petróleo.

O secretário especial do PPI, Bruno Westin Leal, explicou o que pode ocorrer após essa recomendação. Ele conta que se o presidente acatar a recomendação a empresa será incluída no PPI.

Bruno Westin Leal acrescenta que somente o Congresso Nacional pode autorizar a privatização da Petrobras ir adiante, por meio de um projeto de lei.

Durante a reunião, o Conselho do PPI aprovou ainda outros dez projetos. Entre eles, a concessão de um bloco de 15 aeroportos, incluindo o do Congonhas, em São Paulo; a nova licitação do Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro, que foi devolvido pelo setor privado ao governo federal; e a prorrogação de dois processos de concessão dos aeroportos de São Gonçalo do Amarante, no Rio Grande do Norte, por 12 meses, e de Viracopos, em São Paulo, por 24 meses.

