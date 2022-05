Conselho do Vitória marca assembleia que definirá destituição de Paulo Carneiro

A destituição de Paulo Carneiro do cargo de presidente do Vitória será deliberada no próximo dia 21 (sábado), a partir das 8h, no Barradão. O presidente do Conselho Deliberativo do clube, Fábio Mota, convocou uma Assembleia Geral Extraordinária para a data com o objetivo de definir a situação do ex-dirigente rubro-negro.

Durante a assembleia, Paulo Carneiro ou seu advogado terá direito de falar por até 15 minutos em observância à ampla defesa.

Eleito presidente em 2019, Paulo Carneiro foi afastado da função em 2 de setembro, quando o Conselho Deliberativo aprovou, em reunião extraordinária, o parecer da Comissão de Ética que recomendava o afastamento do dirigente, motivado por indícios de gestão temerária.

O então vice-presidente Luiz Henrique Vianna assumiu o posto até iniciar, em 28 de outubro, uma sequência de pedidos de afastamento. Presidente do Conselho Deliberativo, Fábio Mota acumula as funções desde então.

Os indícios de gestão temerária que pesam contra Paulo Carneiro incluem o adiantamento de remuneração pessoal durante a pandemia e a ausência de contrato com uma empresa (Magnum) que recebeu R$ 3,5 milhões do Vitória.