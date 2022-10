Conselho regulamenta uso do FGTS futuro em financiamentos imobiliários

O Conselho Curador do FGTS autorizou nesta terça-feira (18) o uso de depósitos futuros do fundo para compra da casa própria. A medida serve para famílias com renda bruta de até R$ 2.400.

Na prática, em vez de o dinheiro entrar na conta do FGTS do trabalhador, ele vai ser descontado para ajudar a pagar parte da mensalidade do financiamento do imóvel.

No momento da contratação, o agente financeiro tem que informar ao consumidor sobre a capacidade de pagamento com e sem esse uso do crédito futuro do FGTS.

O secretário-executivo do Ministério do Desenvolvimento Regional, Helder Melilo Lopes Cunha Silva, membro do conselho, disse que a medida é importante para famílias de baixa renda.

Caso a pessoa tenha um aumento de salário, que também aumenta o crédito do FGTS, vai valer o valor fechado primeiramente. Os depósitos ficam bloqueados até o abatimento total do valor negociado. O dinheiro vai ficar indisponível para outras movimentações, como o saque.

As instituições financeiras têm três meses para regulamentar a operação.

Brasília