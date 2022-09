Construtora Moura Dubeux vai construir novo investimento no antigo Hotel Pestana

O imóvel onde ficava o Hotel Pestana, no Rio Vermelho, vai ser totalmente requalificado e terá operação reativada, depois de seis anos fechado. O empreendimento terá investimento de mais de R$280 milhões, com previsão de gerar 300 empregos diretos. A estimativa é que as unidades comecem a ser comercializadas já no mês de outubro e que as obras comecem ainda esse ano.

O projeto foi desenvolvido pela Moura Dubeux e apresentado nesta quarta-feira (31) ao prefeito Bruno Reis, no Palácio Thomé de Souza. Estiveram no encontro o CEO da empresa, Diego Villar, o diretor Fernando Amorim, o arquiteto Tiago Martins e a secretária de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda (Semdec), Mila Paes.

Bruno Reis celebrou a iniciativa, especialmente em um momento em que Salvador está se fortalecendo após dois anos de pandemia. “A situação do antigo Hotel Pestana foi algo que sempre nos preocupou, pela perda de empregos e pela ausência de perspectiva de reocupação do imóvel, em uma área extremamente importante para o turismo. Agora, Salvador terá novamente um empreendimento que vai gerar empregos e movimentar a economia da cidade”, avaliou.

Villar destacou a força de Salvador e a relevância do imóvel para a cidade. “Salvador é uma cidade importante e o imóvel onde funcionou o Hotel Pestana é um prédio icônico, nacionalmente conhecido, que infelizmente há um pouco mais de seis anos encontra-se fechado, prejudicando a qualidade dessa bela orla de Salvador. A Moura Dubeux vem contribuir com a cidade, com a geração de emprego, com a revitalização e com investimento. Essa é a nossa missão enquanto empreendedor imobiliário”, disse.