Construtora oferece aulas de alfabetização em canteiros de obras na Bahia

A construtora MRV realizou um projeto de formação profissional e alfabetização nos canteiros de obras. Na iniciativa, promovida na Bahia, foram implementadas escolas com aulas três vezes por semana antes do início do expediente de trabalho.

O último levantamento feito pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua Educação, mostrou que o número de pessoas analfabetas no Brasil passou de 6,8%, em 2018, para 6,6%, em 2019. Mesmo com a redução, a taxa ainda é considerada alta.

A estimativa é de que cerca de 11 milhões de brasileiros sejam analfabetos, sendo a Bahia o estado que aparece com o maior número de pessoas de 15 anos de idade ou mais analfabetas do país, segundo dados do estudo.

Em Salvador, a iniciativa teve início com uma turma de formação profissional que promovia os colaboradores nas categorias de serviços disponíveis no canteiro de obras. Recentemente, uma nova unidade de ensino, desta vez voltada para a alfabetização, foi inaugurada no canteiro de obras do novo empreendimento da empresa, em construção na região de Cajazeiras. Até o momento 4.700 pessoas já foram alfabetizadas através do projeto em todo o país.

“Os colaboradores interessados em participar da escolinha se inscrevem e participam das aulas três vezes por semana. Atualmente, estamos com uma turma de 18 pessoas. O benefício maior acredito que seja para os colaboradores, mas tanto a empresa quanto a sociedade se beneficiam, com pessoas alfabetizadas, capacitadas e com uma profissão”, ressaltou Leandro Ferreira, gestor de produção da MRV em Salvador, que acompanha o dia a dia dos profissionais no canteiro de obras.

Em 2022, a empresa tem como meta implementar 34 escolas nos canteiros onde estão sendo construídos empreendimentos em todo país, com cerca de 20 alunos em cada turma, alfabetizando e formando esses funcionários, que encontram a possibilidade de promoção e mudança de área na empresa, qualificando a mão de obra.

As aulas da turma na capital baiana acontecem segunda, quarta e sexta-feira, das 7h às 9h, durante a jornada de trabalho.