Consulta ao 1º lote de restituição do Imposto de Renda será liberada nesta terça; saiba como fazer

A Receita Federal liberará a partir das 10h desta terça, 24, a consulta ao primeiro lote de restituição do Imposto de Renda 2022, que chegará a 3,4 milhões de clientes prioritários: idosos acima de 80 anos, contribuintes entre 60 e 79 anos, contribuintes com deficiência mental ou física grave ou doença grave e profissionais cuja maior fonte de renda seja o magistério. O dinheiro da restituição chegará às contas desses contribuintes no dia 31 deste mês, o mesmo em que se encerra o prazo para a declaração. A consulta poderá ser feita por meio do site da Receita Federal e do portal e-CAC, o Centro de Atendimento Virtual do fisco.

Pelo e-CAC, é necessário ter senha no gov.br, o sistema de sites do governo. Caso tenha, acesse o Portal e-CAC e vá em “Entrar com gov.br”. Logo depois, informe o CPF e vá em “Continuar” na página seguinte. Depois, digite a senha e vá em “Entrar”, e, em “Serviços em destaque”, vá em “Meu Imposto de Renda (Extrato da Dirpf)”. Pelo site da Receita Federal, o contribuinte deve acessar a página, clicar em “Meu Imposto de Renda” e, em seguida, em “Consultar a Restituição”. Também será possível ver se há pendências, ou seja, se o contribuinte caiu na ‘malha fina’, e, se necessário, corrigir a declaração. O cliente terá a opção de informar a agência e conta bancárias em que receberá o dinheiro; também existe a alternativa de receber por pix, caso o contribuinte tenha uma chave com seu CPF.