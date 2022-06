Conta de luz: Julho permanece com bandeira tarifária verde

A bandeira tarifária da conta de luz no mês de julho continua verde. Isso significa que não haverá cobrança de custo adicional. A informação foi divulgada pela Aneel, Agência Nacional de Energia Elétrica, nesta sexta-feira.

De acordo com a Agência, o mês reflete boas condições de geração de energia, uma sinalização positiva de chuvas nas regiões onde se localizam os principais reservatórios de hidrelétricas do Sistema Interligado Nacional do país. Esta é a quarta bandeira verde consecutiva anunciada para os consumidores desde o fim do período de escassez hídrica, que vigorou entre setembro de 2021 e abril deste ano.

Criado pela Aneel, o sistema de bandeiras tarifárias sinaliza o custo real da energia gerada.

São quatro bandeiras: a verde, a amarela e duas vermelhas, patamar 1 e 2. A verde não tem custo adicional e a vermelha 2 é a mais cara.

No início da semana, a Aneel reajustou pra cima os valores para o período que vai do mês que vem a junho de 2023.

A bandeira verde segue sem custos extras. A amarela terá cobrança adicional de quase R$ 3 a cada 100 quilowatts-hora consumidos; um reajuste de quase 60% no valor. A vermelha patamar 1 subiu quase 64% e a bandeira vermelha patamar 2 teve o menor aumento, de 3,2%.

Economia Brasília Jacson Segundo / Beatriz Arcoverde Kariane Costa – Repórter da Rádio Nacional bandeira tarifária 1:40