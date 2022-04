Conta MEI e mais: 4 coisas que você pode consultar no app gov.br

O Gov.br, app disponível para Android e iPhone (iOS), concentra em um só lugar diversas funções que podem ser úteis para brasileiros. Além do recurso nativo que permite consultar documentos digitais, como CNH e CPF, o app direciona o usuário para os portais oficiais que realizam serviços do Governo Federal – como cadastro de MEI e declaração de Imposto de Renda, por exemplo.

Com a plataforma, o usuário não precisa buscar na rede informações e páginas para realizar alguns procedimentos. Basta acessar a barra de pesquisa do aplicativo e digitar uma frase-chave para encontrar o serviço que precisa. Na lista a seguir, veja quatro recursos disponíveis no app Gov.br.

Consultar seu MEI

O aplicativo Gov.br permite consultar a situação cadastral do MEI e ainda emitir o Certificado de Condição de Microempreendedor Individual. O serviço é útil para usuários que desejam comprovar a regularidade do seu negócio ou ter acesso a outras informações do CNPJ. No app, ainda é possível iniciar o procedimento para cadastrar MEI e emitir DAS, que é a guia de pagamentos dos impostos.

Para fazer consultas sobre o tema, o usuário deve tocar em “Buscar serviços”, localizado na tela inicial do app, e digitar a frase-chave referente à consulta. Nesse caso, é preciso digitar “MEI” para ter acesso às informações.

Por | Techtudo