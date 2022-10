Contra governador Rodrigo Garcia, PSDB paulista declara apoio a Lula

O diretório estadual do PSDB de São Paulo decidiu nesta segunda-feira (24/10) apoiar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno da eleição presidencial. Após a primeira etapa da votação, o partido liberou os diretórios estaduais e filiados para declarar apoio a Jair Bolsonaro (PL) ou Lula.

“A defesa da democracia foi foco central no debate e ponto defendido pelo ex-senador José Aníbal [foto em estaque] ao pontuar o apoio a Lula. Aloysio Nunes declarou que essa posição representa a maior parte dos tucanos históricos e Balotta relembrou o apoio a Lula em 1998″, declarou o partido em nota.

A decisão do diretório paulista foi referendada pela maioria dos presentes em reunião realizada último sábado (22/10). Em nota, a sigla afirmou que nomes como o dos ex-senadores Aloysio Nunes e José Aníbal e do presidente municipal da legenda na capital, Fernando Alfredo, estavam presentes.

Na última quinta-feira (20/10), governador Rodrigo Garcia ofereceu um jantar a Bolsonaro no Palácio dos Bandeirantes. Como revelou o Metrópoles, o presidente do PSDB paulistano considera que a iniciativa de Garcia de chamar Bolsonaro para dentro do Palácio dos Bandeirantes representa uma “traição” ao ex-governador João Doria, desafeto do presidente e que anunciou sua saída da legenda.

No segundo turno, Garcia declarou “apoio incondicional” a Bolsonaro. A frase causou um mal estar dentro do PSDB paulista, o que levou o governador a procurar integrantes do partido para explicar o termo.